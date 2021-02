Coronavirus ultime notizie: numero vaccini e richiami al 19 febbraio 2021 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Coronavirus ultime notizie: l’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute. I dati su nuovi contagi, decessi, ricoveri in terapia intensiva e reparto ordinario, vaccinazioni al 19 febbraio 2021. Coronavirus ultime notizie: il bollettino del 19 febbraio L’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute nella giornata di oggi 19 febbraio 2021. Di seguito i dati più significativi: Nuovi positivi: 15.479 Tamponi eseguiti: 297.128 Nuovi decessi: 353 Nuovi ricoveri in terapia intensiva: 14Attualmente ricoverati in terapia intensiva: 2.059 Nuovi ricoveri in reparto ordinario: (-132) Attualmente ricoverati in reparto ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 19 febbraio 2021): l’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute. I dati su nuovi contagi, decessi, ricoveri in terapia intensiva e reparto ordinario, vaccinazioni al 19: il bollettino del 19L’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute nella giornata di oggi 19. Di seguito i dati più significativi: Nuovi positivi: 15.479 Tamponi eseguiti: 297.128 Nuovi decessi: 353 Nuovi ricoveri in terapia intensiva: 14Attualmente ricoverati in terapia intensiva: 2.059 Nuovi ricoveri in reparto ordinario: (-132) Attualmente ricoverati in reparto ...

