Coronavirus, Rt in crescita: l’indice sfiora la soglia 1. Aumenta l’incidenza dei casi: 135 per 100 mila abitanti – Il monitoraggio dell’Iss (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dal monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità emerge che nel periodo 27 gennaio-9 febbraio l’indice Rt medio calcolato sui casi sintomatici di Coronavirus è stato pari a 0,99, in una forchetta compresa tra 0,95 e 1,07. Il dato è in crescita rispetto alla settimana precedente. A livello nazionale Aumenta anche l’incidenza dei casi Covid sulla popolazione. Siamo infatti a 135,46 casi ogni 100 mila abitanti nella settimana che va dall’8 al 14 febbraio, rispetto al valore di 133,13 calcolato nel periodo 1-7 febbraio. L’Iss sottolinea quindi che siamo lontani dal livello di 50 casi per 100 mila abitanti, che permetterebbe «il completo ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dalsettimanale dell’Istituto superiore di sanità emerge che nel periodo 27 gennaio-9 febbraioRt medio calcolato suisintomatici diè stato pari a 0,99, in una forchetta compresa tra 0,95 e 1,07. Il dato è inrispetto alla settimana precedente. A livello nazionaleanchedeiCovid sulla popolazione. Siamo infatti a 135,46ogni 100nella settimana che va dall’8 al 14 febbraio, rispetto al valore di 133,13 calcolato nel periodo 1-7 febbraio. L’Iss sottolinea quindi che siamo lontani dal livello di 50per 100, che permetterebbe «il completo ...

