Coronavirus, Rezza: "Bisogna creare zone rosse nelle regioni per ridurre la mobilità e contenere le varianti" (Di venerdì 19 febbraio 2021) "Per contenere queste varianti che non sono ancora diffuse su tutto il territorio nazionale dobbiamo agire tempestivamente e in modo aggressivo. Si deve fare contenimento. All'interno di una regione, che sia gialla o arancione, Bisogna creare zone rosse per ridurre la mobilità e contenere il virus" lo ha detto il Direttore Generale della Prevenzione presso il Ministero della Salute Giovanni Rezza alla conferenza stampa di monitoraggio Covid-19 al Ministero della Salute.

