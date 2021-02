Coronavirus, oggi verranno decisi i nuovi colori delle regioni italiane (Di venerdì 19 febbraio 2021) Come ogni venerdì con l’arrivo dei nuovi dati del monitoraggio le regioni italiane attendono di sapere quale sarà il loro colore. Grande allerta sulle varianti del Coronavirus giunte in Italia con 7 regioni che rischiano di diventare arancioni ed una rossa. Cresce l’attesa in Valle d’Aosta che potrebbe diventare la prima zona bianca del paese Il Coronavirus, i colori delle regioni italiane e le zone a rischio oggi si saprà di quale colore saranno le singole regioni italiane in base ai dati riscontrati con il monitoraggio sui contagi da Coronavirus. In base al loro indice Rt sette regioni rischiano di passare dal giallo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) Come ogni venerdì con l’arrivo deidati del monitoraggio leattendono di sapere quale sarà il loro colore. Grande allerta sulle varianti delgiunte in Italia con 7che rischiano di diventare arancioni ed una rossa. Cresce l’attesa in Valle d’Aosta che potrebbe diventare la prima zona bianca del paese Il, ie le zone a rischiosi saprà di quale colore saranno le singolein base ai dati riscontrati con il monitoraggio sui contagi da. In base al loro indice Rt setterischiano di passare dal giallo ...

