Coronavirus, oggi nuova ordinanza di Roberto Speranza (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 21 febbraio. Passano in area arancione le regioni Campania, Emilia Romagna e Molise. LA BOZZA DEL MONITORAGGIO – “È fondamentale che la popolazione eviti tutte le Leggi su ilmattinodisicilia (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il Ministro della Salute,, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata unache andrà in vigore a partire da domenica 21 febbraio. Passano in area arancione le regioni Campania, Emilia Romagna e Molise. LA BOZZA DEL MONITORAGGIO – “È fondamentale che la popolazione eviti tutte le

Agenzia_Ansa : Sono 15.479 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 353. #ANSA - you_trend : ? #Coronavirus, vaccini somministrati per regione alle 17 di oggi - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 19 febbraio: 15,479 nuovi casi e 353 morti - PasqualeMarro : Coronavirus Italia bollettino: i dati di oggi venerdì 19 febbraio 2021 - wesud_news : Coronavirus, 177 nuovi casi oggi in Calabria: 11 nuovi contagi nel Crotonese -