Coronavirus, oggi nel Lazio 990 nuovi casi. Ecco il bollettino aggiornato delle Asl (Di venerdì 19 febbraio 2021) D'Amato: "oggi su oltre 12 mila tamponi nel Lazio (+326) e oltre 16 mila antigenici per un totale di oltre 28 mila test, si registrano 990 casi positivi (-35), 38 i decessi (-3) e +982 i guariti. Diminuiscono i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 3%. I casi a Roma città sono a quota 500. Vaccinato il 17% degli over 80 del Lazio con la prima dose". La situazione nelle Asl Nella Asl Roma 1 sono 210 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 6 decessi, persone con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 218 i casi nelle ultime 24h e si ...

