Coronavirus | negli Usa diminuisce l’aspettativa di vita In Australia 1 su 5 non si vaccinerà In Francia il 36% dei casi legato alla variante

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Ha sfondato il tetto dei 110 milioni il numero di contagi daregistrati ufficialmente in tutto il mondo dall’inizio della pandemia, oltre un anno fa. Di questi, 2,43 milioni sono le vittime confermate legate al Covid e 62 milioni è invee il numero dei guariti dall’infezione. Gli ultimi dati sono stati diffusi dall’università americana Johns Hopkins. I Paesi più colpiti dal virus restano gli Stati Uniti, con 27,8 milioni ditotali e 492 mila morti, l’India e il Brasile. Usadidegli americaniUsala longevità media. Si parla di un anno tondo in meno suldidegli americani nei primi mesi del 2020: ciò significa che l’età ...

Agenzia_Ansa : Dopo le varianti inglese e sudafricana del coronavirus, diffuse ormai a macchia d'olio in Europa, nuove mutazioni e… - sole24ore : Coronavirus oggi. D'Amato (Lazio): «Dal 1 marzo vaccini da medici famiglia, si parte con 65enni»… - PaoloMadonnaDF : Oggi 18/02/21 negli Stati Uniti ci sono stati 70.176 positivi al Coronavirus e 2.471 morti tot 490.326. Vaccinati 5… - Antonio_Caramia : @Miti_Vigliero @colvieux @manginobrioches @elisaperego78 @DrMCecconi @stefaniaconti @Di_SPACE_Lauro @matteograndi… - giuliog : RT @wireditalia: È il primo, ma anche l'unico, ricombinante trovato dall'inizio della pandemia. Atteso da tempo dalla comunità scientifica,… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus negli

Il Sole 24 ORE

"A noi bastano due settimane per sviluppare un vaccino diretto contro una variante del". Noubar Afeyan , cofondatore e presidente di Moderna , è l'anima dell'azienda ...modificato......nei settori del petrolio e dello shale gas (quello estratto dalle rocce da scisto)Stati ... Il fondatore di Microsoft spiega che risolvere la crisi sanitaria provocata dalsarà "molto, ...La riforma rappresenta la proposta più coraggiosa in tema di immigrazione negli Usa degli ultimi 30 anni. Ma si scontra con i repubblicani che insistono sul muro al confine messicano ...Preso atto che in data odierna si è appreso che alcuni dipendenti comunali in servizio presso la sede municipale e presso la sede della Polizia Municipale hanno comunicato di essere stati posti in iso ...