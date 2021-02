Coronavirus | Nas indaga sui vaccini fai da te Stop alla vendita delle U-Mask

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Il ministero della Salute ha imposto loU-: “Non sono dispositivo medico”. Sianche suifai da te. ROMA – Il ministero della Salute ha imposto loU-. Dopo l’inchiesta aperta dProcura di Milano e le perquisizione dei Nas, il Dicastero guidato da Roberto Speranza ha deciso di ritirare le mascherine dal mercato per “i potenziali rischi per la salute derivanti dall’assenza di un processo valutativo“. Una decisione che, come riportato da La Repubblica, entrerà in vigore immediatamente. L’azienda potrebbe decidere di presentare un ricorso allo stesso Ministero o al Tar. Nelle prossime settimane ...