Coronavirus in Italia, l’indice Rt continua a salire: nuova ordinanza, 3 Regioni cambiano colore (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nuovo peggioramento della situazione in Italia, alle prese con l’emergenza Coronavirus. Il monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità ha infatti rilevato un nuovo aumento dell’indice Rt, ora superiore a 1 in ancora più Regioni rispetto a settimana scorsa. Per questo, la mappa delle Regioni cambia e torna a colorarsi di arancione, con 3 territori che da domenica vedranno rafforzate le misure di sicurezza. Covid-19, l’indice Rt sale a 0.99 La bozza del monitoraggio dell’ISS non è stata ancora una volta portatrice di buone notizie. Dopo un periodo di trend in discesa (tra dicembre-gennaio), con l’indice Rt sceso stabilmente sotto quota 1, ora la situazione peggiora da 4 settimane consecutive. Aumenta ancora infatti da settimana scorsa ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nuovo peggioramento della situazione in, alle prese con l’emergenza. Il monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità ha infatti rilevato un nuovo aumento delRt, ora superiore a 1 in ancora piùrispetto a settimana scorsa. Per questo, la mappa dellecambia e torna a colorarsi di arancione, con 3 territori che da domenica vedranno rafforzate le misure di sicurezza. Covid-19,Rt sale a 0.99 La bozza del monitoraggio dell’ISS non è stata ancora una volta portatrice di buone notizie. Dopo un periodo di trend in discesa (tra dicembre-gennaio), conRt sceso stabilmente sotto quota 1, ora la situazione peggiora da 4 settimane consecutive. Aumenta ancora infatti da settimana scorsa ...

