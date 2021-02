Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di venerdì 19 febbraio 2021) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Coronavirus in Italia, il bollettino del 19 febbraio Aumentano i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore rispetto alla giornata precedente. Nel nuovo bollettino si contano 15.479 casi a fronte dei 13.762 registrati nella giornata del 18 febbraio. Restano stabili invece i decessi, 348 nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda i tamponi, nelle ultime 24 ore sono stati i ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni.in, ildel 19 febbraio Aumentano i nuovi casi di Covid registrati nelle24 ore rispetto alla giornata precedente. Nel nuovosi contano 15.479 casi a fronte dei 13.762 registrati nella giornata del 18 febbraio. Restano stabili invece i decessi, 348 nelle24 ore. Per quanto riguarda i tamponi, nelle24 ore sono stati i ...

Corriere : Quante e quali varianti del virus circolano in Italia? Sono più contagiose del ceppo or... - Corriere : Vaccini, primule addio. Campagna di massa in stadi, aeroporti e fiere (e la produzione... - Agenzia_Ansa : Sono 15.479 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 353. #ANSA - corgi_lover : RT @Agenzia_Ansa: Sono 15.479 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 353. #ANSA https:/… - LuigiF97101292 : RT @you_trend: ? #Coronavirus, vaccini somministrati fino alle 17 di oggi in Italia: 3.331.530 Di cui prime dosi: 2.011.529 Di cui seconde… -