Coronavirus in Italia, il bollettino del 19 febbraio: 15.479 casi totali (Di venerdì 19 febbraio 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, venerdì 19 febbraio 2021, registrano 15.479 casi e 353 vittime. Resta al disopra dei 10mila il numero dei totali positivi, salgono anche i decessi. Tasso di positività al 5,2%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 382.448, con un decremento di -2.053. 151 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 17.170 unità, un numero superiore rispetto al giorno precedente. Scende rispetto a ieri il numero delle persone in isolamento domiciliare e rimane ancora sotto i 20mila il totale dei ricoverati, oggi è di 17.831 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a registrare i dati più numeri, seguite da Emilia Romagna ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, venerdì 192021, registrano 15.479e 353 vittime. Resta al disopra dei 10mila il numero deipositivi, salgono anche i decessi. Tasso di positività al 5,2%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi insono un totale di 382.448, con un decremento di -2.053. 151 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 17.170 unità, un numero superiore rispetto al giorno precedente. Scende rispetto a ieri il numero delle persone in isolamento domiciliare e rimane ancora sotto i 20mila il totale dei ricoverati, oggi è di 17.831 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a registrare i dati più numeri, seguite da Emilia Romagna ...

Corriere : Quante e quali varianti del virus circolano in Italia? Sono più contagiose del ceppo or... - Corriere : Vaccini, primule addio. Campagna di massa in stadi, aeroporti e fiere (e la produzione... - Agenzia_Ansa : Sono 15.479 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 353. #ANSA - AmegidAbd : Coronavirus in Italia, bollettino del 19 febbraio: aggiornamento sui casi positivi, i ricoverati e i guariti - Soverato : Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia: 15.479 nuovi casi e 348 decessi -