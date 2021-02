Coronavirus in Campania, i dati del 18 febbraio: 1.616 nuovi positivi e 1.556 guariti (Di venerdì 19 febbraio 2021) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 18 febbraio dell’unità di Crisi regionale riporta 1.616 positivi su 19.708 tamponi effettuati. Sono 1.616, di cui 151 identificati da test antigenici rapidi, i nuovi casi di contagio da Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 19.708 tamponi di cui 2.788 antigenici. Lo comunica l’Unità Leggi su 2anews (Di venerdì 19 febbraio 2021)in: il bollettino di ieri 18dell’unità di Crisi regionale riporta 1.616su 19.708 tamponi effettuati. Sono 1.616, di cui 151 identificati da test antigenici rapidi, icasi di contagio dainnelle ultime 24 ore, a fronte di 19.708 tamponi di cui 2.788 antigenici. Lo comunica l’Unità

