Coronavirus, il vaccino russo Sputnik passa l'esame dello Spallanzani (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il vaccino russo Sputnik V ha passato l'esame della commissione di studio dello Spallanzani, presieduta dal direttore sanitario Francesco Vaia. "Ottimo profilo di sicurezza a breve termine. Risposta immunitaria comparabile a quella dei vaccini già autorizzati. Dati di efficacia clinica comparabili a quelli dei due vaccini più efficaci attualmente disponibili". Il documento di nove pagine, uscito dallo Spallanzani, è diretto ora al ministero della Salute per sollecitare decisioni politiche. In pratica ora il ministro Roberto Speranza ha l'obiettivo di ottenere il via libera per il vaccino da parte dei due organismi autorizzativi europeo e italiano Ema ed Aifa.

