Coronavirus - Il Concorso dEleganza Villa dEste è posticipato a ottobre

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Dopo la cancellazione dello scorso anno, anche l'edizione 2021 deld'Eleganzad'Este è a rischio. Il, infatti, ha di nuovo complicato l'organizzazione dell'evento, alla quale partecipa anche la BMW: pertanto, è stato deciso di posticipare al prossimo autunno la manifestazione dedicata alle vetture d'epoca. Le nuove date. Ilsi sarebbe dovuto svolgere dal 28 al 30 maggio 2021, nella cornice dell'omonimo hotel di Cernobbio, sulle rive del lago di Como. La situazione sanitaria e le norme che ne conseguono, però, non avrebbero consentito di organizzare un evento che "soddisfi pienamente le aspirazioni". Per questo motivo, nonostante "gli sforzi globali per combattere la crisi siano davvero impressionanti e stiano facendo progressi", è stato deciso di rinviare la manifestazione al weekend ...