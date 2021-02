Coronavirus, il bollettino di oggi: 15.479 casi e 353 morti. Il tasso di positività sale 5,2%. Superate le 95mila vittime dall’inizio dell’epidemia (Di venerdì 19 febbraio 2021) Aumentano i nuovi casi di Coronavirus registrati nella ultimo 24 ore in Italia. Secondo il bollettino giornaliero del ministero della Salute, quelli registrati nelle ultime 24 ore sono 15.479 contro i 13.762 a fronte di 297.128 tamponi (ieri 288.458). Il tasso di positività sale al 5,2% (ieri era del 4,8%). I morti sono 353 (ieri erano stati 347), per un totale di 95.235 decessi dall’inizio dell’epidemia. Sono 17.831 (-132), invece, i ricoverati con sintomi, mentre i degenti in terapia intensiva 2.059 (+14). Gli attualmente positivi sono 382.448 (-2.053), 362.558 (-1.935) dei quali si trovano in isolamento domiciliare. I guariti sono 17.175 in più. La regione con il maggiore incremento di nuovi casi è ancora la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 19 febbraio 2021) Aumentano i nuovidiregistrati nella ultimo 24 ore in Italia. Secondo ilgiornaliero del ministero della Salute, quelli registrati nelle ultime 24 ore sono 15.479 contro i 13.762 a fronte di 297.128 tamponi (ieri 288.458). Ildial 5,2% (ieri era del 4,8%). Isono 353 (ieri erano stati 347), per un totale di 95.235 decessi. Sono 17.831 (-132), invece, i ricoverati con sintomi, mentre i degenti in terapia intensiva 2.059 (+14). Gli attualmente positivi sono 382.448 (-2.053), 362.558 (-1.935) dei quali si trovano in isolamento domiciliare. I guariti sono 17.175 in più. La regione con il maggiore incremento di nuoviè ancora la ...

