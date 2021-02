Coronavirus, da giallo ad arancione: molte le Regioni in bilico. Rischiano Lombardia, Lazio e Piemonte. Val d’Aosta in zona bianca? (Di venerdì 19 febbraio 2021) Un nuovo venerdì significa, per le Regioni, l’attesa di conoscere quali saranno le decisioni prese dalla cabina di regia sul cambio delle fasce di rischio e dunque di colore dell’Italia per arginare la diffusione del contagio da Coronavirus. L’obiettivo del governo guidato da Mario Draghi è quello di convincere i governatori delle Regioni in bilico tra giallo e arancione, come Lombardia, Lazio e Marche, ad accettare di passare alla seconda fascia, anche se l’indice Rt del loro territorio si trova appena sotto la soglia dell’1 – dato massimo che, di solito, fa scattare in automatico il cambio di colore. Il pressing sui governatori, guidato dai ministri della Salute Roberto Speranza e degli Affari Regionali Mariastella Gelmini, si fa sempre più ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 febbraio 2021) Un nuovo venerdì significa, per le, l’attesa di conoscere quali saranno le decisioni prese dalla cabina di regia sul cambio delle fasce di rischio e dunque di colore dell’Italia per arginare la diffusione del contagio da. L’obiettivo del governo guidato da Mario Draghi è quello di convincere i governatori delleintra, comee Marche, ad accettare di passare alla seconda fascia, anche se l’indice Rt del loro territorio si trova appena sotto la soglia dell’1 – dato massimo che, di solito, fa scattare in automatico il cambio di colore. Il pressing sui governatori, guidato dai ministri della Salute Roberto Speranza e degli Affari Regionali Mariastella Gelmini, si fa sempre più ...

Esterin62237737 : RT @Libero_official: #Coronavirus, oggi le decisioni sui cambi di colore. #Speranza in pressing sulle regioni: accettare l'arancio anche se… - GRETA1SGARBO : RT @laltrodiego: Pressing di Speranza sulle regioni: si apprende che 'faccia da chiulo' (Cit. Giachetti), è in pressing sui governatori aff… - GPeppe34N : RT @Libero_official: #Coronavirus, oggi le decisioni sui cambi di colore. #Speranza in pressing sulle regioni: accettare l'arancio anche se… - Maxmiliam_M : RT @Libero_official: #Coronavirus, oggi le decisioni sui cambi di colore. #Speranza in pressing sulle regioni: accettare l'arancio anche se… - ilduca81875061 : RT @Libero_official: #Coronavirus, oggi le decisioni sui cambi di colore. #Speranza in pressing sulle regioni: accettare l'arancio anche se… -