Coronavirus | contagi in crescita Il monitoraggio dell’Iss | «Innalzare le misure su tutto territorio nazionale»

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Dalsettimanale dell’Istituto superiore di sanità sull’epidemia diemerge una chiara raccomandazione. Gli scienziati chiedono infatti alle autorità politiche un «innalzamento dellesuil», anche a causa della circolazione di varianti Covid a maggiore trasmissibilità. Nella bozza del report che nel pomeriggio verrà trasmesso alla cabina di regia (composta, oltre che dall’Iss, dal ministero della Salute e dalla conferenza delle Regioni), si ribadisce inoltre che occorre «mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone e della mobilità». Nel periodo 27 gennaio-9 febbraio l’indice Rt medio calcolato sui casi sintomatici diè stato pari a 0,99, in una forchetta compresa tra ...

repubblica : Coronavirus nel mondo: oltre 110 milioni contagi, 62 milioni i guariti. Quasi 2,5 milioni i morti - Corriere : Con il vaccino contagi ridotti del 64% tra gli operatori sanitari - MediasetTgcom24 : Coronavirus, l'Oms: contagi dimezzati nel mondo dall'inizio dell'anno #coronavirusitalia - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #ValledAosta #Coronavirus #COVID19 - FerreriFederica : RT @LaCnews24: Coronavirus, boom di nuovi casi nella provincia di Vibo: 60 contagi #calabrianotizie #newscalabria -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus contagi

Sky Sport

Si svolge quest'oggi la conferenza stampa, coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute, per aggiornare sulla situazione deidanel nostro Paese. Dal consueto report settimanale, è emerso che l'indice di contagio rientra nel range 0,95 - 1,07, con un limite superiore che comprende l'1, in crescita ...Sono infatti 60 iaccertati in provincia di Vibo (ieri erano 44), mentre solo 2 quelli del Catanzarese . Tra i positivi c'è anche il presidente della Provincia di Vibo, Salvatore Solano (ne ...Nuova Delhi, 19 feb 13:33 - (Agenzia Nova) - Il bollettino quotidiano di oggi del ministero della Sanità dell’India segnala 13.193 nuovi casi di coronavirus e 97 decessi. Il totale dei contagi è ...Su 5.957 tamponi molecolari sono stati rilevati 228 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,83%. A questi si aggiungono 82 casi rilevati da 2.436 test rapidi antigenici.