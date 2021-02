Coronavirus, contagi in crescita. Brusaferro (Iss): «Indice Rt nazionale a 0,99». Campania, Emilia Romagna e Molise in zona arancione (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dal monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità sull’epidemia di Coronavirus emerge una chiara raccomandazione. Gli scienziati chiedono infatti alle autorità politiche un «innalzamento delle misure su tutto il territorio nazionale», anche a causa della circolazione di varianti Covid a maggiore trasmissibilità. Nella bozza del report che nel pomeriggio verrà trasmesso alla cabina di regia (composta, oltre che dall’Iss, dal ministero della Salute e dalla conferenza delle Regioni), si ribadisce inoltre che occorre «mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone e della mobilità». «L’incidenza dei casi tra gli over-80 sta diminuendo e questo è un primo segnale importante che ci mostra l’importanza di aderire alla campagna vaccinale attivamente. Ciò ha infatti un riflesso sull’incidenza», dice il presidente ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dal monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità sull’epidemia diemerge una chiara raccomandazione. Gli scienziati chiedono infatti alle autorità politiche un «innalzamento delle misure su tutto il territorio», anche a causa della circolazione di varianti Covid a maggiore trasmissibilità. Nella bozza del report che nel pomeriggio verrà trasmesso alla cabina di regia (composta, oltre che dall’Iss, dal ministero della Salute e dalla conferenza delle Regioni), si ribadisce inoltre che occorre «mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone e della mobilità». «L’incidenza dei casi tra gli over-80 sta diminuendo e questo è un primo segnale importante che ci mostra l’importanza di aderire alla campagna vaccinale attivamente. Ciò ha infatti un riflesso sull’incidenza», dice il presidente ...

sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Vaccini, Procura apre fascicolo su minacce a Segre. Spallanzani: vaccino russo efficace… - La7tv : #lariachetira @ricolfi_luca (sociologo): 'Il lockdown è un certificato di fallimento della politica. Bisognerebbe p… - repubblica : Coronavirus nel mondo: oltre 110 milioni contagi, 62 milioni i guariti. Quasi 2,5 milioni i morti - zazoomblog : Coronavirus 353 decessi in 24 ore. Aumentano ancora i nuovi contagi (+15.479) mentre calano gli ingressi in terapia… - Notiziedi_it : Coronavirus, contagi in lieve salita in Campania, 12 morti in 48 ore -