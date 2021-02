Coronavirus, Brusaferro: “Casi in crescita, ma cala l’incidenza negli over 80. Primo effetto positivo dei vaccini” (Di venerdì 19 febbraio 2021) La vaccinazione contro il Coronavirus comincia a mostrare i primi effetti. “Nella fascia della popolazione over 80 – ha spiegato il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro in conferenza stampa – c’è una decrescita dei Casi legata alla campagna vaccinale. Nell’ultima settimana la forbice si sta aprendo ed è un Primo segnale importante“. Allo stesso tempo, però, si osserva una “leggera ricrescita” dei Casi Covid a livello nazionale, dovuta soprattutto a un incremento “nelle fasce più giovani“. “Siamo in una posizione abbastanza favorevole rispetto all’incidenza di altri paesi, ma l’epidemia è soggetta ad ondate e quindi bisogna sempre avere grande attenzione“, ha avvertito Brusaferro. Specie di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) La vaccinazione contro ilcomincia a mostrare i primi effetti. “Nella fascia della popolazione80 – ha spiegato il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvioin conferenza stampa – c’è una dedeilegata alla campagna vaccinale. Nell’ultima settimana la forbice si sta aprendo ed è unsegnale importante“. Allo stesso tempo, però, si osserva una “leggera ri” deiCovid a livello nazionale, dovuta soprattutto a un incremento “nelle fasce più giovani“. “Siamo in una posizione abbastanza favorevole rispetto aldi altri paesi, ma l’epidemia è soggetta ad ondate e quindi bisogna sempre avere grande attenzione“, ha avvertito. Specie di ...

