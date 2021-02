Coronavirus, bollettino del 19 febbraio: 353 morti (totale 95.235), 15.479 nuovi contagi, indice positivi sale a 5,2% (Di venerdì 19 febbraio 2021) I guariti in totale sono 2.303.199 (+17.170), gli attualmente positivi 382.448 (-2.053). Questi i dati elaborati dal ministero della Salute, consultabili sul sito della Protezione civile L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 19 febbraio 2021) I guariti insono 2.303.199 (+17.170), gli attualmente382.448 (-2.053). Questi i dati elaborati dal ministero della Salute, consultabili sul sito della Protezione civile L'articolo proviene da Firenze Post.

