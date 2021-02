Coronavirus: 19 morti, oggi 19 febbraio. E 924 nuovi positivi. Toscana a rischio zona rossa (Di venerdì 19 febbraio 2021) I morti di oggi, 19 febbraio, sono 19: si tratta di 11 uomini e 8 donne, con età media di 84 anni. Ed è sempre molto alto il numero dei contagiati: 924 (893 confermati con tampone molecolare e 31 da test rapido antigenico) , con età media di 43 anni. In totale, da inizio pandemia, in Toscana sono 146.900 i casi di positività al Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 19 febbraio 2021) Idi, 19, sono 19: si tratta di 11 uomini e 8 donne, con età media di 84 anni. Ed è sempre molto alto il numero dei contagiati: 924 (893 confermati con tampone molecolare e 31 da test rapido antigenico) , con età media di 43 anni. In totale, da inizio pandemia, insono 146.900 i casi dità al. Icasi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente L'articolo proviene da Firenze Post.

repubblica : Coronavirus nel mondo: oltre 110 milioni contagi, 62 milioni i guariti. Quasi 2,5 milioni i morti - petergomezblog : Usa, Cuomo nel mirino per i dati sbagliati: nelle case di riposo dello Stato di New York i morti sono stati 15mila… - CristinaDragani : @MMmarco0 Il numero dei casi positivi al coronavirus e il numero dei morti COVID19 sono in diminuzione in Italia e… - FirenzePost : Coronavirus: 19 morti, oggi 19 febbraio. E 924 nuovi positivi. Toscana a rischio zona rossa - sportface2016 : #Coronavirus | Pubblicati i dati odierni della Regione #Veneto #Covid19 -