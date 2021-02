Coronavirus 19 febbraio: preoccupa la crescita delle terapie intensive (Di venerdì 19 febbraio 2021) Emergenza Coronavirus oggi 19 febbraio in Italia: preoccupa la crescita delle terapie intensive, ecco cosa sta accadendo. Torna a salire il numero dei contagi, ma non solo: questo il primo dato che emerge dal bollettino giornaliero dell’emergenza Coronavirus, oggi in Italia. Crescono in maniera importante anche l’incidenza dei tamponi positivi, risaliti sopra il 5%, ma L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 19 febbraio 2021) Emergenzaoggi 19in Italia:la, ecco cosa sta accadendo. Torna a salire il numero dei contagi, ma non solo: questo il primo dato che emerge dal bollettino giornaliero dell’emergenza, oggi in Italia. Crescono in maniera importante anche l’incidenza dei tamponi positivi, risaliti sopra il 5%, ma L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

MediasetTgcom24 : Covid: Campania, Emilia-Romagna e Molise arancioni dal 21 febbraio #coronavirus - fanpage : Il dottor Palù sulle multinazionali che producono vaccini: 'Producono in stabilimenti non ancora validati' - fanpage : L'operatore, vaccinato anche con la seconda dose, è risultato positivo alla #variantebrasiliana - MercoglianoNews : Coronavirus, la Campania torna in zona arancione dal 21 febbraio - - simcopter : RT @RegioneER: #coronavirus #EmiliaRomagna in AREA ARANCIONE dal 21 febbraio; lo stabilisce la nuova ordinanza alla firma del ministro dell… -