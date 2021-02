Cornetti veloci fatti in casa | per una colazione sana senza conservanti!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Per la vostravolete portare in tavola qualcosa di salutare e soprattutto che sia priva di conservanti? Potete cucinare dei buonissimi essimi,. Di seguito, potrete trovare la ricetta completa. Ingredienti: 500 grammi di farina di tipo Manitoba 200 ml di latte tiepido 120 grammi di zucchero bianco da tavola 100 grammi di burro a temperatura ambiente 10 grammi di lievito fresco di birra 2 uova intere Un pochino di sale fino da cucina Qualche goccia di aroma di vaniglia Q.b. di zucchero a velo per decorare. Le dosi indicate sono per 12circa. Fare l’impasto In una bacinella ampia, inserire lo zucchero bianco da tavola, il lievito di birra, l’aroma di vaniglia e la farina Manitoba. Amalgamare tutti gli ingredienti con una spatola da cucina. Proseguire, aggiungendo entrambe le uova, ...