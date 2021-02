Convocati Genoa per il Verona | l’elenco completo di Ballardini

sportface2016 : #GenoaVerona, i convocati di Ballardini: presenti Pellegrini e Pandev - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Genoa, i convocati per la sfida di domani all'Hellas Verona - charliemchouse : Genoa, i convocati per la sfida di domani all'Hellas Verona - GiuseppeSeci : RT @pianetagenoa: Genoa, i convocati: Criscito recuperato - - buoncalcio : Genoa-Hellas Verona, i convocati di Ballardini. C’è Criscito, out Zapata -

Ultime Notizie dalla rete : Convocati Genoa

Genoa News 1893

Davide Ballardini ha diramato la lista deiper la partita contro il Verona: ecco i calciatori delper la gara in programma ...Commenta per primo Sono da poco ufficiali idi Davide Ballardini per la sfida del suocontro il Verona: Badelj, Behrami, Criscito, Czyborra, Destro, Ghiglione, Goldaniga, Marchetti, Masiello, Melegoni, Onguene, Pandev, ...Davide Ballardini ha diramato la lista dei convocati per la partita contro il Verona: ecco i calciatori del Genoa per la gara in programma domani Davide Ballardini ha diramato la lista dei convocati ...Attraverso i canali ufficiali del Genoa arriva la distinta dei convocati di Davide Ballardini per la gara di domani contro l’Hellas Verona: Portieri:.