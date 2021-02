Contributi volontari INPS 2021: gli importi per dipendenti, autonomi e Gestione separata (Di venerdì 19 febbraio 2021) La circolare INPS numero 27 del 16 febbraio 2021 ha fornito i valori di riferimento per il calcolo dei Contributi volontari dovuti nel 2021 da lavoratori dipendenti non agricoli, autonomi e soggetti iscritti alla Gestione separata. Il documento dell’Istituto, pubblicato con cadenza annuale, giunge a seguito della comunicazione con cui l’ISTAT ha reso nota la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevata tra gennaio – dicembre 2019 e gennaio – dicembre 2020. Analizziamo nel dettaglio i nuovi valori di riferimento 2021. Leggi anche “Precompilata Iva 2021: cos’è, come funziona, a cosa serve, novità” Contributi ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 19 febbraio 2021) La circolarenumero 27 del 16 febbraioha fornito i valori di riferimento per il calcolo deidovuti nelda lavoratorinon agricoli,e soggetti iscritti alla. Il documento dell’Istituto, pubblicato con cadenza annuale, giunge a seguito della comunicazione con cui l’ISTAT ha reso nota la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevata tra gennaio – dicembre 2019 e gennaio – dicembre 2020. Analizziamo nel dettaglio i nuovi valori di riferimento. Leggi anche “Precompilata Iva: cos’è, come funziona, a cosa serve, novità”...

