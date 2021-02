Consigli Fantacalcio 23^ Giornata Serie A | chi schierare gara per gara

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Ritorna l’appuntamento con isulla 23^diA che inizierà con il doppio anticipo del venerdì sera Tra azzardi e sorprese, conferme o delusioni, ecco i nostrisu chi, e chi magari no, nella 23^diA: Fiorentina-Spezia. Il lunghissimo fine settimana di campionato si apre con la sfida del Franchi che gli uomini di Prandelli non possono fallire. Dentro senza problemi i difensori col vizietto, tipo Milenkovic e Pezzella, ma la scelta azzeccata potrebbe essere Biraghi, re dei cross inA. Opzione interessante anche Malcuit se Prandelli dovesse affidargli la corsia destra. Castrovilli non vive un momento di particolare forma, meglio di lui ...