Confindustria Salerno | il 25 l’Assemblea dei Soci per l’elezione di Ferraioli presidente

(Di venerdì 19 febbraio 2021) È fissata per giovedì prossimo 25 febbraio alle 9.30dei. All’ordine del giorno l’approvazione del bilancio 2020 e della delibera contributiva 2022 ma soprattutto la votazione del nuovoe della sua squadra. Al termine della parte privata, alle 11 avrà inizio la sessione pubblica a cui interverrà ildiCarlo Bonomi. I lavori assembleari, a causa dell’emergenza sanitaria, si svolgeranno in video collegamento.designato è Antonioe amministratore delegato del Gruppo La Doria SpA, azienda leader nella produzione a marchio private label di derivati del pomodoro, legumi, succhi di frutta e sughi pronti, attualmente ...

lina12piccolo : RT @ConfindustriaSa: #media L'intervista a Lina Piccolo @lina12piccolo - presidente Comitato Piccola Industria di #Confindustria #Salerno -… - ConfindustriaSa : Partecipa al #questionario ideato dal Comitato Femminile Plurale di #Confindustria #Salerno partner del progetto… - ConfindustriaSa : #Webinar Il 18 febbraio alle 16.30 i @GGI_SALERNO si confronteranno sul tema del #Recovery #Fund in un evento digit… - ConfindustriaSa : RT @GGI_SALERNO: I GI di #Confindustria #Salerno, in occasione del Consiglio Direttivo del 18 febbraio, si confronteranno sul tema del #Rec… - vito_salern : RT @ConfindustriaSa: #media L'intervista a Lina Piccolo @lina12piccolo - presidente Comitato Piccola Industria di #Confindustria #Salerno -… -

Ultime Notizie dalla rete : Confindustria Salerno

Il Denaro

... ha raccontato il lavoro e le attività delle diverse imprese dei porti di Napoli,e ... interverranno: Pietro Spirito (ex Presidente dell'AdSP), Vito Grassi (Vice - Presidente), ...Laspagnola si è costruita il suo palazzetto con i fondi. È facile spenderli così. ... Nel Meridione significa collegare la Puglia con la Campania, terminare la- Reggio Calabria e ...È fissata per giovedì prossimo 25 febbraio alle 9.30 l’Assemblea dei Soci Confindustria Salerno. All’ordine del giorno l’approvazione del bilancio 2020 e della delibera contributiva 2022 ma soprattutt ...L’economista: «Serve una struttura amministrativa forte che crei le condizioni di legalità e sicurezza per fare investimenti» ...