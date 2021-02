Confindustria Benevento | Vigorito si insedia alla presidenza | Transizione energetica | Draghi uomo del fare

(Di venerdì 19 febbraio 2021) “Il problema dellaè vecchio di anni. Non è solo un governo che risolve i problemi. Siamo in un Paese democratico. La questione delle energie alternative è anche di comunicazione e di mentalità. Il governo deve demolire la concezione demoniaca delle energie alternative. Un impianto a biomasse non è un inceneritore di rifiuti tossici, un impianto fotovoltaico non è sottrarre qualcosa all’ambiente. Il mondo ha preso coscienza che è il tempo didel, anche chi è con lui dovrà esserlo”. Lo ha detto Orestenel suo discorso dimento ufficialedellaSannita. In meritocrisi causata ...

L'attesa conferenza stampa di Oreste Vigorito, nuovo presidente di. Una sorta di uno contro tutti con il magnate seduto sul palco in una sorta di one man show e i giornalisti in platea. Vigorito, l'uomo del raccordo in un contesto ...Prima uscita ufficiale del neo presidente disannita Oreste Vigorito, patron delcalcio, fondatore della IVPC ed uno dei pionieri nel settore delle fonti rinnovabili. Vigorito nel suo discorso di insediamento ufficiale ...“Il problema della transizione energetica è vecchio di anni. Non è solo un governo che risolve i problemi. Siamo in un Paese democratico. La questione delle energie alternative è anche di comunicazion ...Oreste Vigorito, il nuovol presidente di Confindustria Benevento, ha illustrato stamattina, nell'auditorium San Vittorino, le linee programmatiche del proprio mandato. Di seguito il testo integrale de ...