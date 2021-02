Conferenza stampa De Zerbi: «Boga out. Bologna? Sono i nostri cugini» (Di venerdì 19 febbraio 2021) Conferenza stampa De Zerbi: le parole del tecnico del Sassuolo alla vigilia della sfida contro il Bologna di Mihajlovic Roberto De Zerbi ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna di Mihajlovic. Le sue dichiarazioni. SASSUOLO – «Siamo consapevoli che adesso nel calcio vale tutto e ci dobbiamo abituare al momento storico che stiamo passando. Se guardiamo con oggettività ci stiamo stabilizzando subito dopo le 7 migliori squadre d’Italia, ora è diventato consolidato l’ottavo posto, non dalla classifica ma è quasi due gironi che siamo dopo le prime 7 e sembra tutto scontato ma dietro abbiamo squadre come Torino, Sampdoria, Fiorentina, oltre al Verona che sta facendo dall’anno scorso campionati strepitosi. Noi sappiamo che ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 febbraio 2021)De: le parole del tecnico del Sassuolo alla vigilia della sfida contro ildi Mihajlovic Roberto Deha parlato inalla vigilia della sfida contro ildi Mihajlovic. Le sue dichiarazioni. SASSUOLO – «Siamo consapevoli che adesso nel calcio vale tutto e ci dobbiamo abituare al momento storico che stiamo passando. Se guardiamo con oggettività ci stiamo stabilizzando subito dopo le 7 migliori squadre d’Italia, ora è diventato consolidato l’ottavo posto, non dalla classifica ma è quasi due gironi che siamo dopo le prime 7 e sembra tutto scontato ma dietro abbiamo squadre come Torino, Sampdoria, Fiorentina, oltre al Verona che sta facendo dall’anno scorso campionati strepitosi. Noi sappiamo che ...

