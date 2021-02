Comune di Napoli | denunciata l’assessora Eleonora de Majo | trovati 7 fumogeni in casa durante una perquisizione

repubblica : A Patrick Zaki la cittadinanza onoraria del Comune di Procida - CCISS_Ministero : A56 Tangenziale Di Napoli fine code causa veicolo fermo o in avaria tra Svincolo Italia '90 Comune Di Napoli (Km 9,… - CCISS_Ministero : A56 Tangenziale Di Napoli code causa veicolo fermo o in avaria tra Svincolo Italia '90 Comune Di Napoli (Km 9,6) e… - Scisciano : Il prefetto di Napoli in visita al comune di Ottaviano - juornoit : #Juorno #inchiesta #statuadimaradona, la Procura di Napoli manda la #polizia a casa degli assessori De Majo e Giord… -

Ultime Notizie dalla rete : Comune Napoli

La Repubblica

... con indirizzo sportivo, a Santa Maria Capua Vetere e ail vivaio per le giovani promesse ... Il papà lavora come operaio in una ditta che si occupa di servizi vari per ildi Casapulla e la ...Traduzione: una legge speciale per. Ilè stritolato da un debito di 1 miliardo e oltre 600 milioni di euro . A cui si aggiunge un contenzioso, dinanzi alla Corte Costituzionale, per un ...La sartoria teatrale di Vincenzo Canzanella, che rischia la chiusura per lo sfratto ricevuto nei giorni scorsi dal Comune di Napoli dal complesso di Sant’Eligio, in questi giorni è stata circondata di ...Con Eleonora de Majo, è stato denunciato anche il suo compagno, Egidio Giordano, assessore alle Politiche sociali e alla Cultura terza Municipalità ...