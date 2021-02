Commercialisti, De Lise: “Accelerare per rendere studi moderni e produttivi” (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Teleborsa) – “La digitalizzazione è un elemento sempre più costante nei nostri studi professionali. La pandemia ha accelerato questo processo, già partito qualche anno fa: lavorare in smart working e utilizzare nuovi strumenti per la condivisione dei dati oggi è fondamentale. Eppure, questo processo necessita di un’accelerazione”. È quanto ha affermato Matteo De Lise, presidente dell’Unione nazionale giovani dottori Commercialisti ed esperti contabili, aprendo il webinar “La digital transformation al servizio del consulente o viceversa?”. “Secondo un recente sondaggio dell’Unione sulla digitalizzazione negli studi – spiega De Lise – soltanto il 15 per cento ha completamente digitalizzato il flusso documentale e il 60 per cento non ha un sito internet. Sono due dati che fanno riflettere. Si può fare di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Teleborsa) – “La digitalizzazione è un elemento sempre più costante nei nostriprofessionali. La pandemia ha accelerato questo processo, già partito qualche anno fa: lavorare in smart working e utilizzare nuovi strumenti per la condivisione dei dati oggi è fondamentale. Eppure, questo processo necessita di un’accelerazione”. È quanto ha affermato Matteo De, presidente dell’Unione nazionale giovani dottoried esperti contabili, aprendo il webinar “La digital transformation al servizio del consulente o viceversa?”. “Secondo un recente sondaggio dell’Unione sulla digitalizzazione negli– spiega De– soltanto il 15 per cento ha completamente digitalizzato il flusso documentale e il 60 per cento non ha un sito internet. Sono due dati che fanno riflettere. Si può fare di ...

