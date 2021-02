Come si svolgerà la Maturità 2021: cosa si è deciso per l’esame di Stato (Di venerdì 19 febbraio 2021) Come si impronterà la Maturità 2021? La domanda è più che lecita. Il neoministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha già tirato le somme. Anche quest’anno per l’esame di Stato non ci saranno prove scritte: gli studenti dovranno preparare un elaborato piuttosto ampio sulle materie del proprio indirizzo per l’orale, concordandolo con il consiglio di classe. La prova orale partirà da quello, per poi coinvolgere anche le altre discipline. Come riportato da ‘tgcom24.mediaset.it‘, Bianchi ha fatto sapere che non sarà previsto l’accesso automatico all’esame di Stato: l’ammissione verrà decretata durante lo scrutinio finale, direttamente dal consiglio di classe. Si è dibattuto anche sulla possibilità di prolungare il calendario scolastico, anche se per ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 19 febbraio 2021)si impronterà la? La domanda è più che lecita. Il neoministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha già tirato le somme. Anche quest’anno perdinon ci saranno prove scritte: gli studenti dovranno preparare un elaborato piuttosto ampio sulle materie del proprio indirizzo per l’orale, concordandolo con il consiglio di classe. La prova orale partirà da quello, per poi coinvolgere anche le altre discipline.riportato da ‘tgcom24.mediaset.it‘, Bianchi ha fatto sapere che non sarà previsto l’accesso automatico aldi: l’ammissione verrà decretata durante lo scrutinio finale, direttamente dal consiglio di classe. Si è dibattuto anche sulla possibilità di prolungare il calendario scolastico, anche se per ...

