Come potrebbe cambiare la mappa cromatica dell'Italia? (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sei regioni rischiano la zona arancione e una quella rossa: quali potrebbero essere i nuovi colori in attesa del monitoraggio dell'ISS. Monitoraggio ISS, nuovi colori: 6 regioni verso l’arancione, 1 verso rosso su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sei regioni rischiano la zona arancione e una quella rossa: qualiro essere i nuovi colori in attesa del monitoraggio'ISS. Monitoraggio ISS, nuovi colori: 6 regioni verso l’arancione, 1 verso rosso su Notizie.it.

PiazzapulitaLA7 : 'Se oggi Astrazeneca dice che non è in grado di fornire i vaccini promessi, come potrebbe avere una produzione supp… - RobertoBurioni : Deve spiegarmelo BioNTech dicendomi dove sono i colli di bottiglia della produzione, perché non ha liberalizzato il… - rubio_chef : “Oggi è la pandemia, domani potrebbe essere qualsiasi altra emergenza, più o meno fondata: la strada è ormai tracci… - sergionebg : @sabrina__sf potrebbe essere addirittura interpretata come provocazione verso i suoi cugini a sx ma cmq si può ! si può ! eccome ! - valerioj000 : RT @emmeemme__: Presupponendo succedesse a me, una testata in bocca a lui non la leva nessuno, alla mia ragazza invece dipende come reagisc… -