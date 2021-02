Come la sanità digitale rivoluzionerà i trial clinici (Di venerdì 19 febbraio 2021) L’arrivo del primo vaccino anti Covid-19 in Europa avvenuto pochi giorni fa ha aperto finalmente uno spiraglio nella lotta alla pandemia, ma non solo. In questi mesi l’emergenza sanitaria ha infatti contribuito ad abbattere barriere burocratiche la cui assenza ha portato le aziende ad esplorare con più convinzione pratiche di sviluppo dei farmaci che in futuro troveranno sempre più spazio nella ricerca scientifica. Uno degli ambiti più promettenti in questo senso è quello dei trial clinici virtuali, o a distanza: la possibilità cioè di iscrivere partecipanti a uno studio clinico, monitorarli e valutarne l’esperienza, il tutto con strumenti digitali e senza che i pazienti debbano recarsi fisicamente in una struttura appositamente adibita. Questa modalità di conduzione di una fase così delicata della ricerca in realtà è precedente all’avvento di ... Leggi su wired (Di venerdì 19 febbraio 2021) L’arrivo del primo vaccino anti Covid-19 in Europa avvenuto pochi giorni fa ha aperto finalmente uno spiraglio nella lotta alla pandemia, ma non solo. In questi mesi l’emergenza sanitaria ha infatti contribuito ad abbattere barriere burocratiche la cui assenza ha portato le aziende ad esplorare con più convinzione pratiche di sviluppo dei farmaci che in futuro troveranno sempre più spazio nella ricerca scientifica. Uno degli ambiti più promettenti in questo senso è quello deivirtuali, o a distanza: la possibilità cioè di iscrivere partecipanti a uno studio clinico, monitorarli e valutarne l’esperienza, il tutto con strumenti digitali e senza che i pazienti debbano recarsi fisicamente in una struttura appositamente adibita. Questa modalità di conduzione di una fase così delicata della ricerca in realtà è precedente all’avvento di ...

robersperanza : La casa come primo luogo di cura e la sanità del territorio come pilastro della riforma del Servizio Sanitario Nazi… - WRicciardi : come nel 2017(vedi copertina di Time) compito degli scienziati di sanità pubblica è dire la verità: ritorno alla 'n… - FrancescoLollo1 : #Tg1: Fratelli d'Italia, come gran parte degli italiani, è preoccupata per aver ritrovato nei ministeri della Sanit… - SingolaritaTech : Come la sanità digitale rivoluzionerà i trial clinici - mario77785430 : @GuidoCrosetto @piersileri Sileri mi sarebbe piaciuto come ministro della sanità.... Sembra una persona con dignità… -

Ultime Notizie dalla rete : Come sanità Colori regioni: oggi il verdetto. Rt sopra l'1: chi va verso l'arancione ... come contenuto in una nota dello stesso Istituto. Non più tardi di quattro giorni fa l'Istituto superiore di sanità lanciava l'avvertimento: "Occorre rafforzare le misure a causa della variante ...

Covid, dati dell'Iss: Rt 0.99 in crescita, 1.07 nel limite superiore Covid, ecco come potrebbero cambiare i colori delle Regioni 19 feb 11:02 Iss: cresce l'incidenza ... Così l'Istituto superiore di Sanità in una nota sui numeri principali dell'epidemia emersi dal ...

LA CAMPAGNA TREVISO Alla campagna di vaccinazioni per gli operatori della sanità Il Gazzettino ...contenuto in una nota dello stesso Istituto. Non più tardi di quattro giorni fa l'Istituto superiore dilanciava l'avvertimento: "Occorre rafforzare le misure a causa della variante ...Covid, eccopotrebbero cambiare i colori delle Regioni 19 feb 11:02 Iss: cresce l'incidenza ... Così l'Istituto superiore diin una nota sui numeri principali dell'epidemia emersi dal ...