Come cambierà l'esame di maturità, E non solo per colpa del covid (Di venerdì 19 febbraio 2021) AGI - Niente prove scritte ma la preparazione di "un elaborato ampio, personalizzato" che gli studenti "discuteranno con la commissione" nella prova orale che "si svilupperà poi anche sulle altre discipline": è questa l'esame di maturità 2021, delineato dal nuovo ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, in un'intervista al Corriere della Sera. Si comincia a metà giugno e "l'ammissione sarà disposta in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe", ha aggiunto. "Non voglio sentir parlare di tesina! I maturandi sono ragazzi e ragazze alla fine del loro percorso scolastico di cinque anni: dovranno preparare un elaborato ampio, personalizzato, sulle materie di indirizzo concordandolo con il consiglio di classe", ha spiegato Bianchi. "Lo discuteranno con la commissione, composta dai loro insegnanti. Da qui comincerà l'orale che si svilupperà poi ... Leggi su agi (Di venerdì 19 febbraio 2021) AGI - Niente prove scritte ma la preparazione di "un elaborato ampio, personalizzato" che gli studenti "discuteranno con la commissione" nella prova orale che "si svilupperà poi anche sulle altre discipline": è questa l'di2021, delineato dal nuovo ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, in un'intervista al Corriere della Sera. Si comincia a metà giugno e "l'ammissione sarà disposta in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe", ha aggiunto. "Non voglio sentir parlare di tesina! I maturandi sono ragazzi e ragazze alla fine del loro percorso scolastico di cinque anni: dovranno preparare un elaborato ampio, personalizzato, sulle materie di indirizzo concordandolo con il consiglio di classe", ha spiegato Bianchi. "Lo discuteranno con la commissione, composta dai loro insegnanti. Da qui comincerà l'orale che si svilupperà poi ...

Corriere : ?? Oggi i nuovi colori delle regioni: ecco come cambierà la mappa dell'Italia (e c'è la prima zona bianca) - tikal3d : @ciambee @mesoada @matteorenzi Magari fra 100 anni nessuno andrà più a visitare il campo di auswitz, chi lo sa come cambierà il mondo! - Ione_Ferranti : RT @Agenda_Digitale: Intelligenza artificiale e videogame: come il deep learning cambierà le regole del gioco - AlexMelis2 : RT @GioChirilly: Quindi domani uscirà il buon vecchio DPCM o Mario gli cambierà nome? Comunque continuerà a confinarci nei recinti come le… - Vito59339482 : @claudio301065 @Mov5Stelle Certo, come no. Resta gente come il poltronaro Di Maio e il cagnolino Patuanelli, sempre… -

Ultime Notizie dalla rete : Come cambierà Come cambierà l'esame di maturità, E non solo per colpa del covid Come cambierà l'esame di maturità, E non solo per colpa del ...

Governo Draghi: ampia fiducia da entrambe le Camere. Le sfide del nuovo Esecutivo Il testo del decreto era sul tavolo del precedente esecutivo, ma con l'arrivo di Draghi ci saranno sicuramente diverse novità, aspettiamo quindi di sapere come cambierà il sistema di ristori coi ...

Covid: Salvini, 'Draghi cambierà modello Conte-Casalino' Affaritaliani.it l'esame di maturità, E non solo per colpa del ...Il testo del decreto era sul tavolo del precedente esecutivo, ma con l'arrivo di Draghi ci saranno sicuramente diverse novità, aspettiamo quindi di sapereil sistema di ristori coi ...