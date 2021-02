Combinata nordica, i convocati dell’Italia per i Mondiali 2021 di Oberstdorf: sette azzurri in Germania (Di venerdì 19 febbraio 2021) I Mondiali di sci nordico, in programma ad Oberstdorf, in Germania, si svolgeranno da lunedì 22 febbraio a domenica 7 marzo: le gare del Combinata nordica sono in programma dal 26 febbraio al 6 marzo e vedranno al via sette azzurri, quattro tra gli uomini e tre tra le donne. I convocati dell’Italia sono Samuel Costa, Aaron Kostner, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Daniela Dejori, Annika Sieff e Lena Prinoth. Si inizia venerdì 26 febbraio con la Gundersen maschile dal trampolino normale (HS106/10 km), mentre sabato 27 si disputerà la Gundersen femminile dal trampolino normale (HS106/5 km). Domenica 28 è in programma la prova a squadre maschile dal trampolino normale (HS106/4×5 km), mentre giovedì 4 marzo sarà la volta della Gundersen ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021) Idi sci nordico, in programma ad, in, si svolgeranno da lunedì 22 febbraio a domenica 7 marzo: le gare delsono in programma dal 26 febbraio al 6 marzo e vedranno al via, quattro tra gli uomini e tre tra le donne. Isono Samuel Costa, Aaron Kostner, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Daniela Dejori, Annika Sieff e Lena Prinoth. Si inizia venerdì 26 febbraio con la Gundersen maschile dal trampolino normale (HS106/10 km), mentre sabato 27 si disputerà la Gundersen femminile dal trampolino normale (HS106/5 km). Domenica 28 è in programma la prova a squadre maschile dal trampolino normale (HS106/4×5 km), mentre giovedì 4 marzo sarà la volta della Gundersen ...

FondoItalia : Combinata Nordica - L'Italia convoca 4 uomini e 3 donne per la storica edizione di Oberstdorf - sportface2016 : Combinata nordica | I convocati azzurri per i Mondiali di #Oberstdorf - LinkaTv : E' iniziato Combinata Nordica: Coppa del M su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: - Stasera_in_TV : RAI SPORT HD: (22:30) Combinata Nordica - Coppa del Mondo (Sport) #StaseraInTV 17/02/2021 #SecondaSerata @RaiSportweb - Stasera_in_TV : RAI SPORT: (22:30) Combinata Nordica - Coppa del Mondo (Sport) #StaseraInTV 17/02/2021 #SecondaSerata @RaiSportweb -