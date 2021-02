Colori regioni | oggi il cambio | una in zona rossa | sei a rischio arancione e una verso la zona bianca

Corriere : Oggi le decisioni sui colori delle regioni: ecco quelle che diventano arancioni (e una rossa) - YrisMarisela : RT @Corriere: ?? Oggi i nuovi colori delle regioni: ecco come cambierà la mappa dell'Italia (e c'è la prima zona bianca) - SusiTolin : RT @micheleboldrin: Ma quelli che - commentando il discorso di #MarioDraghi - riescono solo a notare che ha detto 2M dov'era 2000 (corregge… - RobertoRenga : RT @Corriere: Oggi le decisioni sui colori delle regioni: ecco quelle che diventano arancioni (e un... - Corriere : Oggi le decisioni sui colori delle regioni: ecco quelle che diventano arancioni (e un... -

Ultime Notizie dalla rete : Colori regioni

Il tentativo dell'esecutivo di Mario Draghi - che potrebbe convocare oggi stesso un vertice sul Covid - è convincere i governatori dellein bilico a passare in arancione, anche se il loro ...CABINA DI REGIA: QUALI SONO LEA 'RISCHIO' In altrela situazione è decisamente diversa. Lombardia , Lazio , Friuli Venezia Giulia e Piemonte , ad esempio, rischiano di passare in ...Come ogni venerdì oggi l’Italia cambia colore e la corsa del Covid e delle varianti che allarmano gli scienziati farà scattare l’arancione in altre regioni, chiudendo i bar e i ristoranti e limitando ...Oggi la nuova mappa: ipotesi peggioramento anche per Lazio, Emilia, Marche e Friuli. Abruzzo e Umbria verso il rosso, Val d'Aosta e Sardegna da bianco. L'ipotesi strette diffuse per i weekend ...