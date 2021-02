Colori Regioni: Lombardia e Lazio zona gialla. Emilia Romagna, Campania e Molise in arancione (Di venerdì 19 febbraio 2021) In Umbria istituite zone rosse a Perugia e nel Ternano. Le nuove ordinanze firmate dal ministro Speranza entrano in vigore domenica 21 febbraio Leggi su corriere (Di venerdì 19 febbraio 2021) In Umbria istituite zone rosse a Perugia e nel Ternano. Le nuove ordinanze firmate dal ministro Speranza entrano in vigore domenica 21 febbraio

