Colori regioni, ira ristoratori: «Basta divieti il venerdì, così impossibili acquisti dei prodotti» (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sono stanchi i commercianti. Sapere il colore della propria Regione da un giorno all'altro complica tutto. Potrò aprire la mia attività al pubblico oppure... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sono stanchi i commercianti. Sapere il colore della propria Regione da un giorno all'altro complica tutto. Potrò aprire la mia attività al pubblico oppure...

Corriere : ?? Oggi i nuovi colori delle regioni: ecco come cambierà la mappa dell'Italia (e c'è la prima zona bianca) - MediasetTgcom24 : Covid, ecco come potrebbero cambiare i colori delle Regioni - Open_gol : L’Abruzzo, che ha Pescara e Chieti in lockdown, potrebbe passare in zona rossa. L'esecutivo chiede ai governatori d… - JohnHard3 : RT @LaNotiziaTweet: Abruzzo verso la zona rossa. Emilia-Romagna a rischio arancione. Oggi l’ordinanza di #Speranza sui colori delle Regioni… - StefaniaFalone : RT @LaNotiziaTweet: Abruzzo verso la zona rossa. Emilia-Romagna a rischio arancione. Oggi l’ordinanza di #Speranza sui colori delle Regioni… -