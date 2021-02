Colori regioni: Emilia Romagna, Campania e Molise in arancione (Di venerdì 19 febbraio 2021) Come ogni venerdì, anche oggi l'Italia è appesa ai dati Covid dell'Iss , che decretano i prossimi Colori - gialla, arancione o rossa - di ogni regione, con le conseguenti linee di comportamento. E ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Come ogni venerdì, anche oggi l'Italia è appesa ai dati Covid dell'Iss , che decretano i prossimi- gialla,o rossa - di ogni regione, con le conseguenti linee di comportamento. E ...

MediasetTgcom24 : Covid, ecco come potrebbero cambiare i colori delle Regioni - romatoday : Coronavirus, il bollettino di oggi 19 febbraio: Campania, Emilia e Molise in arancione. Ecco i nuovi casi Covid e i… - Robbetta : RT @BerterameSimona: Aggiornamento sui colori delle Regioni: ?? Restano in zona gialla Lazio e Lombardia ?? Passano in zona arancione Campan… - FabioOffreda : RT @fanpage: Molise, Campania ed Emilia Romagna passano in #zonaarancione da domenica, è ufficiale - IaconaRiccardo : RT @Cartabellotta: Cambiare sistema per assegnare colori a #Regioni perché #varianteinglese più contagiosa del 50% diverrà quella prevalent… -