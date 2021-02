"Coerentemente". Questa foto è una bomba: il messaggio (pesantissimo) di Giorgia Meloni (Di venerdì 19 febbraio 2021) Manca un minuto alle 22. Torniamo alla serata di ieri, giovedì 18 febbraio. Alla Camera dei Deputati, Mario Draghi ha appena incassato la fiducia, la terza di sempre in termini di consenso (battuto soltanto da un governo Andreotti e da Mario Monti). Insomma, tutti o quasi con il presidente del Consiglio. In quel "quasi" ci sono i Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni, schierati contro il governo. Insieme a loro i grillini dissidenti. Ormai quasi ex-grillini, dato che le espulsioni dei dissidenti stanno fioccando. E la Meloni rivendica quel suo "no". Lo ha fatto prima del voto a più riprese, ovviamente. Lo ha fatto anche in un accorato intervento in aula, in cui ha parlato di "Parlamento commissariato", ha invitato a diffidare "di certi partiti" e ha detto che senza l'opposizione di Fratelli d'Italia "nel nostro Paese ci sarebbe una ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Manca un minuto alle 22. Torniamo alla serata di ieri, giovedì 18 febbraio. Alla Camera dei Deputati, Mario Draghi ha appena incassato la fiducia, la terza di sempre in termini di consenso (battuto soltanto da un governo Andreotti e da Mario Monti). Insomma, tutti o quasi con il presidente del Consiglio. In quel "quasi" ci sono i Fratelli d'Italia e, schierati contro il governo. Insieme a loro i grillini dissidenti. Ormai quasi ex-grillini, dato che le espulsioni dei dissidenti stanno fioccando. E larivendica quel suo "no". Lo ha fatto prima del voto a più riprese, ovviamente. Lo ha fatto anche in un accorato intervento in aula, in cui ha parlato di "Parlamento commissariato", ha invitato a diffidare "di certi partiti" e ha detto che senza l'opposizione di Fratelli d'Italia "nel nostro Paese ci sarebbe una ...

Gio2020Gio : @Litalia15334991 Ma perché avete sempre questa cosa di spostare il discorso dal tw principale? Io ho scritto parag… - dariodriu : #Draghi: 'Le missioni del #RecoveryFund potranno essere rimodulate e riaccorpate... ...MA RESTERANNO QUELLE ENUNCI… - Renato47Rm : RT @Virus1979C: Granato (M5s): 'Non farò parte di questa maggioranza” “Ho presentato le dimissioni come capogruppo M5S della commissione cu… - cristin86212732 : RT @Virus1979C: Granato (M5s): 'Non farò parte di questa maggioranza” “Ho presentato le dimissioni come capogruppo M5S della commissione cu… - Virus1979C : Granato (M5s): 'Non farò parte di questa maggioranza” “Ho presentato le dimissioni come capogruppo M5S della commis… -

