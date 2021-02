Codogno un anno dopo, l’anestesista paziente del 1: “Rivivo ancora ogni momento” (Di venerdì 19 febbraio 2021) L’anno scorso, dopo mesi faccia a faccia con Covid-19, si era detta: “Il 20 febbraio 2021 vado una settimana ai Caraibi”. Invece sarà in Lombardia Annalisa Malara, 38 anni, l’anestesista che il 20 febbraio 2020, vedendo un suo coetaneo con “polmonite devastante” non rispondere alle cure e “peggiorare inesorabilmente” a una velocità insolita, ha deciso di forzare il protocollo e disporre il tampone rivelatore: positivo a Sars-CoV-2. Sarà qui a ricordare come tutto è cominciato in un ospedale di provincia, a Codogno, prima zona rossa d’Italia. Il virus che sembrava così lontano, che aveva paralizzato una provincia della Cina industrializzata grande quanto il Belpaese, era già dentro le case degli italiani. Il coetaneo Mattia diventa il ‘paziente 1? in suolo tricolore. “E’ passato un ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 febbraio 2021) L’scorso,mesi faccia a faccia con Covid-19, si era detta: “Il 20 febbraio 2021 vado una settimana ai Caraibi”. Invece sarà in Lombardia Annalisa Malara, 38 anni,che il 20 febbraio 2020, vedendo un suo coetaneo con “polmonite devastante” non rispondere alle cure e “peggiorare inesorabilmente” a una velocità insolita, ha deciso di forzare il protocollo e disporre il tampone rivelatore: positivo a Sars-CoV-2. Sarà qui a ricordare come tutto è cominciato in un ospedale di provincia, a, prima zona rossa d’Italia. Il virus che sembrava così lontano, che aveva paralizzato una provincia della Cina industrializzata grande quanto il Belpaese, era già dentro le case degli italiani. Il coetaneo Mattia diventa il ‘1? in suolo tricolore. “E’ passato un ...

