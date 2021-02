Claudio Bisio positivo al Covid-19 | l’attore rivela le sue condizioni e i sintomi | “Sto lottando”

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Anchee conduttoreè risultatoal Coronavirus. È stato lui stesso, nonostante sia notoriamente restio ad utilizzare i social, ad informare i suoi fan attraverso alcune storie sul profilo Instagramufficiale. Dopo averto le suee idel-19 che lo hanno colpito, ha anche svelato quale sia il progetto televisivo sul quale sta lavorando, e che metterà per forze di cose in pausa per il tempo della quarantena. Coronavirus,: il messaggio Il celebre conduttore di Zeligè apparso con alcuni video-messaggi sul suo profilo, ...

rtl1025 : ?? Claudio #Bisio è risultato positivo al #Covid_19. 'Niente di grave, ho solo un po' di tosse fastidiosa, ma sto be… - repubblica : Claudio Bisio positivo al Covid salta l'incontro stampa per la sua serie 'Tutta colpa di Freud' - repubblica : Claudio Bisio sui social: 'Da qualche giorno sono positivo al Covid' - Giovanna2810194 : IVANA BARBONETTI CONDIVIDE-AUGURI CLAUDIO--Claudio Bisio positivo al Covid, l’annuncio su Instagram - TweetNotizie : Claudio Bisio positivo al Covid: 'Sto bene'' -

Ultime Notizie dalla rete : Claudio Bisio

Alla numerosa lista dei vip che negli ultimi mesi sono risultati positivi al Covid - 19 ( SPECIALE CORONAVIRUS ), si è aggiunto oggi. L'ha annunciato lo stessoin una serie di stories su Instagram e Facebook : "Sono qua, ancora a casa in quarantena, ma una cosa la voglio dire: sono positivo al Covid. Niente di ...ROMA " "Da qualche giorno sono positivo al Covid. Niente di grave, ho solo un pò di tosse fastidiosa, ma sto bene". Lo dicein una storia postata su Instagram. "Dovevo essere a Roma " aggiunge " a presentare un progetto di una serie tv ('Tutta colpa di Freud', ndr), ma non ce la farò. Saluto colleghi e ...Anche l’attore e conduttore Claudio Bisio è risultato positivo al Coronavirus. È stato lui stesso, nonostante sia notoriamente restio ad utilizzare i social, ad informare i suoi fan attraverso alcune ...Sulla scia delle molte assonanze con il film del 2014, seppur qui adattate per restituire la giusta autonomia al nuovo progetto seriale, prende così via Tutta colpa di Freud – la serie, permettendo al ...