Cisterna | trasportava immigrati clandestini dal nord Africa all’Italia | rintracciato ed espulso 28enne egiziano

(Di venerdì 19 febbraio 2021) La Polizia di Stato didi Latina haun cittadinodi 28 anni colpito da un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. I fatti L’uomo, nel giugno del 2020, aveva finito di scontare una pena detentiva di cinque anni per il reato di Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, per aver trasportato centinaia di migrantidalle coste delfino alla Sicilia. La sentenza della Corte d’Appello di Palermo aveva previsto, oltre alla pena detentiva, anche la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio nazionale, che però non era stata ancora eseguita perchè, uscito dal carcere, il giovane era riuscito a far perdere le proprie tracce. La sua presenza sul territorio pontino veniva a conoscenza dei poliziotti di ...

