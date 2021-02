Cinema: da Cineteca Bologna un omaggio a Cecilia Mangini (Di venerdì 19 febbraio 2021) A un mese dalla scomparsa di Cecilia Mangini, avvenuta lo scorso 21 gennaio, la Cineteca di Bologna dedica un omaggio alla grande documentarista con una selezione dei suoi lavori proposti online sulla ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 19 febbraio 2021) A un mese dalla scomparsa di, avvenuta lo scorso 21 gennaio, ladidedica unalla grande documentarista con una selezione dei suoi lavori proposti online sulla ...

S.GIORGIO DI PIANO: Il 22 febbraio di cento anni fa nasceva Giulietta Masina 19 Febbraio 2021 - Il 22 febbraio 1921 Giulietta Masina nasceva a San Giorgio di Piano, nella pianura bolognese. Nel centenario della nascita dell’attrice il Comune di San - Renonews.it ...

A un mese dalla scomparsa di Cecilia Mangini, avvenuta lo scorso 21 gennaio, la Cineteca di Bologna dedica un omaggio alla grande documentarista con una selezione dei suoi lavori proposti online sulla piattaforma Il Cinema Ritrovato fuori sala.

19 Febbraio 2021 - Il 22 febbraio 1921 Giulietta Masina nasceva a San Giorgio di Piano, nella pianura bolognese. Nel centenario della nascita dell'attrice il Comune di San Giorgio di Piano organizza una serie di iniziative.