Ciclista trovato morto vicino al torrente

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Unha perso la vita in seguito ad un malore a Valli del Pasubio, inutili i soccorsi. Al momento sono ancora in corso le operazioni dei carabinieri della locale stazione per risalire alla sua identità, visto che l’uomo era sprovvisto dei documenti di riconoscimento. Secondo i primi approfondimenti si tratterebbe di una persona di età compresa tra i 50 e i 60 anni. Le prime ricostruzioni dell’accaduto In base alle prime ricostruzioni, intorno alle 16.30, l’uomo stava percorrendo la strada a bordo della sua bicicletta, quando ad un certo punto si è sentito male. Ilsi sarebbe fermato e avrebbe tentato di raggiungere ilLeogra, forse per cercare di riprendersi con dell’acqua fresca. Dopo poco, si è accasciato a terra ed è. Sul luogo della tragedia sono accorsi un’ambulanza ...

