Christy Turlington | icona di stile dal cuore d’oro

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Nominareporta immediatamente alla memoria gli Anni 90. Ovvero il decennio che l’ha vista protagonista dell’universo fashion come una delle modelle più desiderate e famose al mondo. La sua bellezza eterea e sofisticata ammiccava dalle copertine delle riviste di moda più prestigiose. Calcava le passerelle di tutte le maison più importanti. Le campagne pubblicitarie e le sfilate più rilevanti erano sue. Da Versace a Valentino, da Chanel a Prada. Ed è stata il volto del profumo Eternity di Calvin Klein nel 1989 e ancora nel 2014, così come di Maybelline New York.e le amiche Linda Evangelista e Naomi Campbell venivano chiamate addirittura la Trinità, forti della loro influenza e popolarità sul grande pubblico. Popolarità condivisa con le altre super model di quella magica era: Claudia Schiffer, Helena ...

