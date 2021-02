Chiara Giordano, la nuova vita dopo l’addio a Raoul Bova (Di venerdì 19 febbraio 2021) Chiara Giordano dopo l’addio a Raoul Bova avvenuto diversi anni fa cambia vita e debutta alla conduzione di un programma tutto nuovo. foto InstagramE’ una vita completamente nuova quella che l’ex moglie di Raoul Bova sta costruendo dopo la fine del loro matrimonio avvenuto diversi anni fa e non solo dal punto di vista sentimentale. La donna ha infatti ritrovato l’amore come testimoniano anche le foto social postate nel suo profilo negli ultimi mesi. A colpire però è stato il suo debutto televisivo alla conduzione di un programma tutto nuovo che parla di animali e della loro cura, argomento a cui lei è molto legata, visto che ne ha sempre posseduto uno ed è laureata ... Leggi su chenews (Di venerdì 19 febbraio 2021)avvenuto diversi anni fa cambiae debutta alla conduzione di un programma tutto nuovo. foto InstagramE’ unacompletamentequella che l’ex moglie dista costruendola fine del loro matrimonio avvenuto diversi anni fa e non solo dal punto di vista sentimentale. La donna ha infatti ritrovato l’amore come testimoniano anche le foto social postate nel suo profilo negli ultimi mesi. A colpire però è stato il suo debutto televisivo alla conduzione di un programma tutto nuovo che parla di animali e della loro cura, argomento a cui lei è molto legata, visto che ne ha sempre posseduto uno ed è laureata ...

