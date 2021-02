Chi è Umberto Gaudino: Biografia, Età, Amici, Instagram e Fidanzata (Di venerdì 19 febbraio 2021) Umberto Gaudino è un ballerino napoletano che ha partecipato a Ballando con le Stelle, e nel 2018 – 2019 ha fatto parte degli allievi di Amici 18 diventando poi uno dei ballerini professionisti del talent show per l’edizione Amici 20. Chi è Umberto Gaudino? Nome: Umberto Gaudino Data di nascita: 18 aprile 1990 Età: 30 anni Luogo di nascita: San Giorgio a Cremano (Napoli) Segno Zodiacale: Ariete Altezza: info non disponibile Peso: info non disponibile Professione: Ballerino Tatuaggi: Umberto ha molti tatuaggi: una scritta sul braccio destro, due linee che formano un bracciale sul braccio sinistro, una scritta che segue l’inguine e delle lettere sul lato destro del corpo. Profilo Instagram: @umbertusss Seguici ... Leggi su chiecosa (Di venerdì 19 febbraio 2021)è un ballerino napoletano che ha partecipato a Ballando con le Stelle, e nel 2018 – 2019 ha fatto parte degli allievi di18 diventando poi uno dei ballerini professionisti del talent show per l’edizione20. Chi è? Nome:Data di nascita: 18 aprile 1990 Età: 30 anni Luogo di nascita: San Giorgio a Cremano (Napoli) Segno Zodiacale: Ariete Altezza: info non disponibile Peso: info non disponibile Professione: Ballerino Tatuaggi:ha molti tatuaggi: una scritta sul braccio destro, due linee che formano un bracciale sul braccio sinistro, una scritta che segue l’inguine e delle lettere sul lato destro del corpo. Profilo: @umbertusss Seguici ...

