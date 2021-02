Chi è Tommaso Zorzi: Biografia, Età, Madre, Riccanza e Ex Fidanzato GF VIP (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tommaso Zorzi è un influencer e creator originario di Milano, noto al pubblico per essere un volto ricorrente di Riccanza e per aver partecipato a Pechino Express. E’ uno dei giovani più ricchi d’Italia ed è stato protagonista anche dell’ultimo Riccanza Deluxe. E’ un concorrente del Grande Fratello VIP nonché uno dei potenziali vincitori del programma. Chi è Tommaso Zorzi Nome: Tommaso Zorzi Segno Zodiacale: Ariete Età: 25 anni Data di nascita: 2 aprile 1995 Luogo di nascita: Milano Professione: Influencer Altezza: 190 cm Peso: 75 kg Tatuaggi: Tommaso è pieno di tatuaggi: la scritta “oil” sul gomito e quella “milk” sul ginocchio, un pinguino, un elefante, un fiore, una mano di fatima, e una croce sul polso sinistro. Ha anche ... Leggi su chiecosa (Di venerdì 19 febbraio 2021)è un influencer e creator originario di Milano, noto al pubblico per essere un volto ricorrente die per aver partecipato a Pechino Express. E’ uno dei giovani più ricchi d’Italia ed è stato protagonista anche dell’ultimoDeluxe. E’ un concorrente del Grande Fratello VIP nonché uno dei potenziali vincitori del programma. Chi èNome:Segno Zodiacale: Ariete Età: 25 anni Data di nascita: 2 aprile 1995 Luogo di nascita: Milano Professione: Influencer Altezza: 190 cm Peso: 75 kg Tatuaggi:è pieno di tatuaggi: la scritta “oil” sul gomito e quella “milk” sul ginocchio, un pinguino, un elefante, un fiore, una mano di fatima, e una croce sul polso sinistro. Ha anche ...

